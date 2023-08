OPINIE: ‘Tsang ben je zo snel vergeten?’

[INGEZONDEN] – Het grote probleem bij bepaalde mensen is dat ze aan geheugenverlies lijden, ze kunnen dan zich niet meer heugen wat ze in het verleden beloofd hadden aan het volk toen ze aan de macht waren. Onlangs heeft parlementariër Stephan Tsang van de NDP, op Starnieuws aangegeven dat deze regering haar beloftes niet nakomt. De pot verwijt de

ketel dat hij zwart ziet.

Je vraagt je dan in gemoede af of de heer Tsang, de periode 2010-2020 zo snel vergeten is, of wil hij het bewust niet weten hoeveel beloftes de NDP niet nagekomen is. Heer Tsang, ik ga uw geheugen even snel opfrissen. Er zouden fly-overs komen, een highway van acht banen, 18.000 volkswoningen, treinverbinding, voedselschuur, de Suriname- rivier zou worden uitgebaggerd, de koers zou omlaag worden gebracht. Dit is slechts een heel klein deel van de beloftes die niet zijn waargemaakt.

De heer Tsang is vergeten, de vele frauduleuze handelingen die de economie de afgrond ingeduwd hebben en de bevolking in een armoedig bestaan heeft gedompeld. Er zijn voorbeelden te over, waaronder: het Carifesta-schandaal, de naschoolse opvang, de gelden die door minister Abrahams zijn gebruikt om zijn kantoor en voertuig te pimpen; de cassavefabriek die is opgezet en nooit heeft gewerkt; de aangekochte asfalt machine door minister Miranda voor een schrikbarend bedrag hoger dan de aanschafprijs van een nieuwe plant, terwijl het een gebruikte betrof, de bouw van het studentenverblijf op ADEK, de aanleg van de duurste highway ter wereld. Veel te veel om op te noemen. Vult u het rijtje verder maar zelf in.

Heer Tsang is het u ook ontgaan dat in 10 jaar regeertermijn van de NDP er meer dan 100 leningen afgesloten zijn tegen zeer ongunstige voorwaarden? Wij als volk zitten nu met de gebakken peren. U heeft de schaapjes al op het droge, dus misleidt het volk niet met sprookjes. Het is een voldongen feit dat na elke regeerperiode van de NDP, de regering die overneemt, opgescheept zit met een zware schuldenlast en economische ravage. De Centrale Bank van Suriname wordt telkens leeggeroofd.

Als de NDP aan de macht was gekomen in 2020, de koers nu boven de 100 SRD zou zijn voor 1 US-dollar. Nu de basis is gelegd voor een stabiele toekomst door deze regering, wilt de heer Tsang, met loze belofte het volk wederom zand in de ogen strooien. Het doel is om zo weer aan de macht te komen. In de periode 1996-2000 was de koers, schrikt u niet, 1 op 3600. U ziet de splinter in andermans oog, maar niet de balk in uw eigen oog.

Toen hadden we bankbiljetten van SRG 500-1.000-5.000-10.000 en het hoogste biljet was 25.000. Bent u dat zo snel vergeten heer Stephen Tsang? Het kan gebeuren, als u opmerkt dat deze regering onder leiding van president Santokhi, het land weer op het juiste spoor brengt.

DNA-lid,Niesha Jhakry