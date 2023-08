Mannen vast voor inbraak; ook hun jonge vriendinnetjes aangehouden

De Surinaamse politie heeft deze week zeven inbraak verdachten aangehouden. Onder de aangehouden verdachten bevonden zich ook twee tienermeisjes van 16 en 17 jaar en een jonge vrouw (20). Volgens het Korps Politie Suriname onderhielden deze drie vrouwelijke verdachten een liefdesrelatie met de verdachten C.L. (40), A.K. (39), J.N. (25) en D.V. (27).

De benadeelde G.M. heeft op zondag 30 juli 2023 aangifte gedaan bij de politie van het ressort Uitvlugt ter zake diefstal uit zijn woning. Daarbij zijn weg genomen een kluis inhoudende grote geldbedragen in SRD, Euro’s en Amerikaanse dollars, een jachtgeweer, sieraden, alcoholische dranken en andere waardevolle spullen.

Het onderzoek werd vervolgens overgedragen aan de afdeling Recherche van Regio Paramaribo. Tijdens het onderzoek kwamen aan de hand van camerabeelden en verklaringen, de verdachten in beeld die afgelopen dinsdag in een appartement in het ressort Uitvlugt alwaar zij zich ophielden in de kraag gevat en aangehouden.

Bij een onderzoek in de woning zijn er gestolen goederen aangetroffen die door de aangever bij de woninginbraak waren aangegeven. Ook het voertuig waarmee de verdachten zich verplaatsten is aangetroffen. Zowel het voertuig als de andere aangetroffen goederen zijn door de politie in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan meerdere strafbare feiten.

De vrouwelijke verdachten zijn na verhoor met een ernstige waarschuwing in bijzijn van hun ouders, heengezonden meldt het Korps Politie Suriname.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de vier verdachten hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.