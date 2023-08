Man die jonge vrouw ontvoerde en verkrachtte aangehouden

De politie in Suriname heeft een 30-jarige man opgepakt, die heeft toegegeven dat hij op 30 juli jongstleden een 19-jarig vrouw heeft ontvoerd en verkracht.

De twee leerden elkaar enige tijd geleden kennen bij de Hermitage Mall en wisselden telefoonnummers uit. Een week na de ontmoeting nodigde de man F.B. de jonge vrouw uit om mee te gaan naar een pension. Daar weigerde zij gemeenschap met hem te hebben.

Een week na deze ontmoeting, zagen zij elkaar weer en wederom weigerde zij sex met hem te hebben. Hij zou haar daarbij hebben geklapt. De man liet de jonge vrouw vervolgens instappen in zijn voertuig en deed alsof hij haar thuis zou afzetten. In plaats daarvan reed hij in volle vaart richting het gebied Paranam.

De jonge vrouw gilde om hulp en probeerde de aandacht te trekken van derden. Gekomen nabij een kruising zou ze een groep mannen hebben gezien en al rijdend uit het voertuig zijn gesprongen. Ze raakte hierbij bewusteloos.

Toen ze weer bijkwam, merkte ze dat ze op een donker en onbekend stuk bebost terrein was met F. Ze had pijn en was verzwakt na de val op het wegdek. De man tilde haar op en plaatse haar liggend op de achterbank. Vanwege de pijn doordat ze gewond was geraakt, kon zij zich niet verzetten en verkrachtte hij haar.

Nadien zette F. het slachtoffer ergens op een hoek van haar woonomgeving af en ging weg. Ze vertelde bij thuiskomst gelijk aan haar moeder wat haar was overkomen, waarna die de politie inschakelde.

Afgelopen zaterdag werd F.B. opgepakt, waarna hij een volmondige bekentenis aflegde. De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.