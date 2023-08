Gajadien noemt dreigende uitspraken vp Brunswijk teken van zwak leiderschap

De fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, roept vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk op om wederom zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de Surinaamse samenleving en zijn uitspraken van afgelopen woensdag terug te trekken. Gajadien betreurt het dat de tweede man van het land bij de viering van 133 jaar Javaanse immigratie heeft aangegeven dat hij als oud-militair en Junglecommando-leider zijn handschoenen heeft opgehangen, maar deze -indien hij dat wenst- anytime weer kan aantrekken. Brunswijk zei daarbij ‘Nobody can touch me!‘

“Het is zwak staatsmanschap en leiderschap. We roepen de vicepresident op om correcties aan te brengen”, stelt de VHP’er. Hij roept de coalitiepartners ABOP en PL ook op om tijdens deze coalitiesamenwerking geen oppositie te voeren tegen de VHP. “Laten we samenwerken en die ontwikkeling brengen voor die samenleving. Maar we roepen die partijen ook op om geen oppositie te voeren tegen de VHP, want ook de VHP heeft een rek”, aldus Gajadien.

Volgens de fractieleider moet Brunswijk rekening houden met zijn uitspraken, omdat hij niet gewoon een burger is, maar de vicepresident van Suriname. Hijzelf ziet dit als zwak leiderschap vanuit een leider die een land moet helpen meebesturen. Het dreigen met het aantrekken van zijn Junglecommando-handschoenen creëert onzekerheden bij zowel Surinamers alsook de internationale samenleving die hier wil investeren. Want mensen zullen volgens de VHP’er het idee krijgen dat er weer een burgeroorlog in Suriname kan komen. En dat betreurt hij.

Volgens Gajadien is dit niet de eerste keer dat de vp politieke podia heeft gebruikt om bepaalde uitspraken te doen. “Wij zijn voorstanders van rechtszekerheid in het land en voorstanders van de aanpak van welke vorm van criminaliteit ook. Wij zijn geen voorstanders van oorlogssituaties en wapendragers. Wij zijn voorstanders van ontwikkeling van het land op een vreedzame manier, zoals hoe wij die altijd hebben gedaan. Ook tijdens de burgeroorlog heeft de VHP bevorderd om te komen tot een vredesakkoord”, aldus de politicus.