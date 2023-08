Meisje (5) overleden in ziekenhuis na incident in zwembad

De 5-jarige L.D., die maandagavond op de bodem van een zwembad in Paramaribo werd aangetroffen en na reanimatie naar de Spoedeisende Hulp werd gebracht, is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden.

Het kindje dat maandag 5 jaar was geworden vertoefde in gezelschap van een groep bij het zwembad. Op een gegeven moment was zij spoorloos en werd een zoekactie op touw gezet.

De 5-jarige werd op de bodem van het zwembad aangetroffen en uit het water gehaald. Zij was bewusteloos en werd meteen door de aanwezige zweminstructeurs gereanimeerd.

Het meisje kwam bij en werd vervolgens door een ingeschakelde ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere medische behandeling.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.