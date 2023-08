Bewaker dood in laadruimte busje aangetroffen

Bij een bedrijf in Suriname is afgelopen maandag een bewaker van het bedrijf dood gevonden in de laadruimte van een busje.

De werkgever van de man ontdekte het lichaam en deed melding hiervan bij de politie van het bureau Henar, in Nickerie. De wetsdienaren deden hierna het adres aan voor onderzoek.

In de laadruimte van een busje werd inderdaad het ontzielde lichaam van een man, zijnde de bewaker van het bedrijf, aangetroffen. Vernomen wordt dat de politie geen tekenen van misdrijf heeft geconstateerd op het lichaam.

Een arts stelde vast dat het zou gaan om een natuurlijke dood van de werknemer. Hierna is het lichaam in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie afgestaan aan de nabestaanden.