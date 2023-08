ABOP’er Pets: “Gesproken over mogelijkheden om motie van wantrouwen tegen president in te dienen”

Ondernemer Jairadj ‘Pets’ Gajadien van Pets Promotion stelt dat ABOP-leider tevens vicepresident Ronnie Brunswijk niet meer op dezelfde lijn verder kan gaan door steeds zijn hoofd te buigen voor besluiten en hangelingen van president Chan Santokhi. “Wan san e kuku kon. A de na patu now kba. A leider fu unu no kan go so doro en swari alla san fu a president”, zei Pets in het radioprogramma Bakana Boskopu op Pipel FM.

De ondernemer die jarenlang die-hard VHP’er was, beweert dat enkele NDP’ers bij hem en andere ABOP’ers zijn geweest en dat er gesproken is over mogelijkheden om een motie van wantrouwen tegen president Santokhi in te dienen in het parlement. Dit voorstel is toen voorgelegd aan Brunswijk, maar de ABOP-voorzitter heeft meer ruimte gevraagd om hierover na te denken. “Maar den man kan luk bun. Want de NDP is sowieso al stand-by”, aldus Pets, die veldadviseur is van Brunswijk.

Het stuit de ABOP-achterban volgens Pets tegen de borst dat terwijl Santokhi en Brunswijk in een coalitiesamenwerking zijn, Santokhi via de VHP-fractie in het parlement een wetsvoorstel indient om Brunswijk in de toekomst uit te schakelen voor deelname aan het vicepresidentschap en presidentschap.

In het programma Welingelichte Kringen, afgelopen zondag, zei de president dat de VHP op basis van ethische gronden niet had moeten werken met personen met een strafblad, waaronder Brunswijk. Het aspect van het hebben van strafblad is formeel niet opgenomen in de wet, en daarom is de samenwerking toch aangegaan. “I no kan wroko nanga wan man, dan baka baka ye beri dolk gi a man”, stelt Pets.

Ook de kwestie van de benoeming van mr. Garcia Paragsingh tot procureur-generaal (pg) van Suriname ligt de geelzwarte partij zwaar op de maag. Hij ontkent echter dat de ABOP ooit een kandidaat voor de post van pg heeft ingediend. “Maar a president disi sabi tak a man klari kba. En daarom maakt hij rare sprongen. En nu gaat hij praten over amnestie. Het land draait al niet goed. Laat hij kijken naar de problemen van de ziekenhuizen en het volk dat geen eten heeft en geen brandstof meer kan tanken. Dus zijn heel falend beleid wil hij nu schuiven naar de ABOP. Want hij is bang voor de voortuitgang van de ABOP”, aldus de ondernemer.

De ondernemer vraagt zich af hoe er steeds wordt aangegeven dat de regering krap zit met financiële middelen, terwijl het staatshoofd a la dol met de helikopter door het land reist. Hij beweerd dat Santokhi tijdens zijn bezoek aan Nickerie afgelopen weekend meerdere helikopters heeft ingehuurd. En aangezien de president naar zeggen van Pets in eerste instantie niets te doen had in Nickerie, heeft men snel iets in elkaar gezet zodat hij de opening kon verrichten van een pompgemaal. “Een pompgemaal dat al werkte. Dat gemaal is al bijna 36 jaren daar. Het enige wat ze hebben gedaan is het pompgemaal/gebouw voorzien van een verflaag. En hiervoor is die aannemer 3 miljoen SRD betaald”, beweert de ondernemer.

Hij stelt dat voor zo een pompgemaal men eenvoudig vijf tot twintig blikken verf en wat werknemers nodig zou hebben. En dat zou naar zijn berekening 100.000 SRD hebben gekost. “En hiervoor een grote feest? Men is gewoon kiek daar gaan nemen. Te wan kondre e pina, dan wan man ne frey nanga helikopter her dey”, aldus de ondernemer. Pets benadrukt dat er wel een verschil is wanneer de vicepresident met de helikopter rondvliegt. “Hij betaald er zelf voor. Dat is het verschil. Laat iemand bewijzen dat de overheid voor hem betaald”, stelt hij.