17e viering nationale feestdag ‘Dag der Inheemsen’ in Suriname

Nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Dag der Inheemsen op 23 december 1994 per resolutie instelde, werd in Suriname door toenmalig president Venetiaan de dag in 2006 uitgeroepen tot nationale feestdag en officiƫle vrije dag.

Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. De dag staat in Suriname symbool voor respect voor en erkenning van de inheemse bevolking.

Elke 9 augustus start met een Maya vuurceremonie om 6.00 in de ochtend. Vervolgens bidt men voor eenheid onder volkeren tot de hoofdgod der Inheemsen, Tamushi. Ook een vast onderdeel van de dag is het baden in switi watra, een kruidenwater dat ervoor zorg draagt dat men extra gezegend wordt.

In een optocht verplaatst men zich dan naar de Palmentuin, het centrale punt van de Dag der Inheemsen. De Palmentuin wordt tijdens deze viering omgedoopt tot Tawapore-vermandopo, wat oost-west thuis-best betekent.

De rest van de dag staat in het teken van zang, dans en overige optredens zoals lezingen om het publiek meer bewust te maken van de geschiedenis en positie van inheemse volkeren. Deze feestdag is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen die niet tot de inheemse bevolking behoren.(Via Wikipedia)

De dag valt samen met de Herdenking van de Javaanse immigratie in Suriname.