President: “Politiek moet zich niet bemoeien met benoeming procureur-generaal”

President Chan Santokhi is niet van plan om terug te krabbelen en de benoeming van mr. Garcia Paragsingh tot procureur-generaal (pg) van Suriname terug te draaien. “De politiek moet zich niet bemoeien met de benoeming van de procureur-generaal. De grondwet zegt de procureur-generaal is onafhankelijk en er is een reden daarvoor”, zei het staatshoofd zondag in het programma Welingelichte Kringen.

Volgens de president voldoet Paragsingh aan alle vereisten van het profiel dat door het Hof van Justitie is opgesteld. Hierdoor is er positief advies aan hem gegeven. Wat volgens Santokhi wel vaststaat is dat Paragsingh reeds te kennen heeft gegeven dat zij niet voor een derde keer in deze functie zal waarnemen. Indien dat toch gebeurd, zal zij met pensioen gaan.

En aangezien meerdere personen qua anciënniteit binnen het Openbaar Ministerie binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken, kan dit voor een grote gap binnen deze organisatie zorgen. Vandaar het belang van de benoeming en beëdiging van Paragsingh. “Ik kan een Openbaar Ministerie en een rechterlijke macht daar niet laten met een grote gap, omdat ik ondoordachte beslissingen heb genomen. Mijn taak als president is zorgdragen dat we de rechtstaat in dit land verder gaan versterken met de benoeming van een pg”, aldus Santokhi.

Naar zeggen van de president zullen er binnenkort ook een korpschef bij de politie en een hoofd van de douane worden benoemd. Precies zoals dat vorig jaar is gebeurd met een bevelhebber bij het Nationaal Leger. Deze benoemingen hebben volgens hem lang op zich laten wachten, omdat deze toch een stukje zorgvuldigheid vereisten.

“Het gaat niet om een one-man-show. Het gaat om die structuur waarmee je werkt. Het gaat om het wettelijk en beleidskader dat als die persoon daar zit, die ook goed kan functioneren”, aldus het staatshoofd.

Volgens de president is er wel degelijk een verschil tussen een waarnemende en een benoemde pg. “De benoemde procureur-generaal is een constitutioneel beschermde procureur-generaal en is voor het leven benoemd. Zolang de procureur-generaal niet benoemd is, is hij niet beschermd”, aldus de president.

Naar zeggen van het staatshoofd waren er inderdaad een aantal issues in het begin door vicepresident Ronnie Brunswijk aangedragen over bezwaren die de ABOP zou hebben. Aan de pg zou de vp zelf hebben aangegeven dat hijzelf geen enkel bezwaar heeft. Maar aangezien de zaak al enkele maanden op de agenda staat en de regering nu de tweede helft ingaat, heeft Santokhi besloten de knoop maar door te hakken en haar benoeming op de regeringsvergadering goed te laten keuren.

Nu wordt het vervolgtraject van de beëdiging ingezet. “Er is geen enkele onduidelijkheid. De grondwet geeft duidelijk aan dat er een regeringsvergadering is die geleid wordt door de president. Ik heb behoefte om elke week leiding te geven. Ik ben belast met de executieve leiding van het bestuur. Ik ben verantwoordelijk. En je merkt ook in de samenleving wie verantwoordelijk gesteld word. En dat ga ik doen”, aldus de president.