Oud-minister: “Als Bouterse wordt opgesloten en geen leiding aan partij kan geven zal NDP uiteenvallen”

NPS’er Ronald Assen, gewezen minister van Defensie in Suriname, verwacht dat hoofdverdachte Desi Bouterse wel degelijk door het Hof van Justitie veroordeeld zal worden voor zijn aandeel bij de 8 decembermoorden in 1982.

“Misschien een veroordeling minder dan 20 jaar”, zei Assen in een interview op Bakana Tori. De NPS’er benadrukt wel dat het belangrijkste deel pas na het vonnis zal volgen, wanneer nagegaan zal worden hoe de Surinaamse gemeenschap, de regering en vooral president Chan Santokhi hiermee zal omgaan. Indien het staatshoofd een eventueel gratieverzoek van Bouterse doorstuurt naar de rechterlijke macht en het advies van de rechterlijke macht hierna uitvoert, betekent het volgens Assen dan dat de president zijn verantwoordelijk in deze afschuift.

“Ik denk dat je bij zo een belangrijke zaak niet alleen moet volstaan met het advies van de rechterlijke macht, maar dat je ook andere belangrijke groepen in de samenleving moet horen. En één van de belangrijke groepen zijn de nabestaanden. Daarna heb je ook nog de sociale partners en religieuze groepen. Dus een soort nationale dialoog. Deze president heeft zich toch ontpopt als de president van de nationale dialogen”, aldus Assen.

De oud-Defensieminister wenst alle betrokken partijen in dit strafproces veel wijsheid toe. Hij stelt na de veroordeling ook een toenadering te verwachten van de ABOP bij de NDP in De Nationale Assemblee.

“Dat die twee fracties aanvoelen dat het opsluiten van Bouterse misschien niet de ideale oplossing is voor Suriname en dat die aansturen op een amnestiewet voor de veroordeelden. Ik acht dat mogelijk”, aldus de NPS’er die de positie van zijn eigen partij in dit geheel nog niet kan inschatten. Assen benadrukt wel te verwachten dat het moment Bouterse opgesloten is en hierdoor geen leiding meer geeft aan de NDP, de NDP uiteen zal vallen.

“En dan wordt de NDP een kleinere partij, want een belangrijk deel van de aanhang van de NDP is de aanhang van Bouterse. Als hij veroordeeld wordt en hij zou vanuit een strafinrichting leiding kunnen geven aan die partij, dan is er nog niet zoveel aan de hand”, aldus de oud-minister.

Assen is net als Bouterse ook van mening dat de archieven van Nederland, die 60 jaar zijn weggezet, inzage zouden kunnen geven in de rol van Nederland in de jaren tachtig. “We hebben de archieven nodig om de precieze rol van Nederland in het geheel te kunnen begrijpen. Tegen de tijd dat de archieven zijn vrijgegeven, zijn we er niet meer. Maar dan zullen onze kleinkinderen daar waarschijnlijk kennis van nemen. Ik denk dat ze niets anders zullen kunnen concluderen dan dat wij die Nederland zagen als een belangrijke factor in alles dat na 1975 is gebeurd”, aldus de politicus.