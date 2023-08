LBO Tata Colin noteert 0% geslaagden

De uitslag van het eindexamen van de VOJ-scholen in Coronie zijn teleurstellend. LBO Tata Colin heeft 0% geslaagden. Van de 8 leerlingen zijn er 5 afgewezen en 3 hebben een herkansing.

De Tata Colin Muloschool heeft 17,9% geslaagden. Van de 39 leerlingen zijn er 7 direct geslaagd, 14 hebben herkansing en 18 zijn afgewezen. De school heeft als best geslaagden opgeleverd: Liana Dors (Klasse 4B) en D’janic Loods (Klasse 4A).

De directrice van de Muloschool, mevrouw Valies, is zeer teleurgesteld met het behaalde resultaat. Zij geeft als boodschap aan dat de geslaagden verder hard hun best moeten doen en na afronding van hun studie terug moeten keren om iets te betekenen voor hun district. De afgewezen leerlingen moeten zich beter gaan inzetten.

Aan degene die een herkansing hebben gehad geeft Valies mee om ervoor te gaan, want ze hebben nog een kans. Ex-leering Damien Kersenborn heeft de leerlingen bemoedigd. Hij wenste de geslaagden succes toe met hun verdere studie.

Het aantal leerlingen dat dit jaar direct is geslaagd voor het Mulo-eindexamen in Suriname, vertoont met 60,6% een daling ten opzichte van vorig jaar (65,1%). 3.204 leerlingen zijn van het jaar meteen geslaagd en afgelopen jaar was het aantal 3.368.