EZ: Maximale consumentenprijs kilo aardappel SRD 56,80 en uien SRD 71,20

Consumenten zullen voor een kilo aardappelen niet meer dan SRD 56,80 moeten betalen. De maximale consumentenprijs voor uien is SRD 71,20 volgens de publicatielijst van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Het ministerie meldt dat winkeliers in Suriname deze basis- en strategische goederen niet voor een hoger bedrag dan is vastgesteld, mogen verkopen.

Net als alle andere basisgoederen die op de publicatielijst basis- en strategische goederen staan, geldt er voor aardappelen en uien een maximale consumentenprijs.

Het is het ministerie opgevallen dat er op sociale media foto’s circuleren, waarbij aardappelen en uien voor SRD 100 en SRD 80 worden verkocht.

Het ministerie doet een beroep op de samenleving om de namen van de winkels die aardappel en uien boven de aangegeven prijzen verkopen, door te geven aan de Economische Controle Dienst (ECD).

De meldingen kunnen gedaan worden bij de afdeling Consumentenzaken van het ministerie via het verkort nummer 1940 of via WhatApp +59878530915.