Doodgereden vrouw is 72-jarige voetganger

De vrouw die zaterdagmorgen door een witte pick-up werd doodgereden aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat in Suriname, is de 72-jarige voetganger Bahanmatie Sohanpal.

Vernomen wordt dat de vrouw uit een lijnbus stapte. Ze liep achter die bus om de weg over te steken en werd bij die gelegenheid door de 54-jarige pick-up bestuurder, Radjinderkoemar R. aangereden.

De bestuurder verkeerde ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol. Hij is in het bezit van een BE-rijbewijs. Nagegaan wordt of hij bevoegd is om de pick-up te rijden met een BE-rijbewijs.

Het slachtoffer heeft als gevolg van de opgelopen verwondingen ter plaatse het leven gelaten. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is haar lichaam in beslag genomen. De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek.