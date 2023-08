Automobiliste knalt tegen stroompaal en slaat over de kop

Bij een eenzijdig verkeersongeval afgelopen nacht aan de de Katjangstraat in Suriname, is een automobiliste met haar voertuig op z’n kop terecht gekomen. Dit nadat ze tegen een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS knalde.

De vrouw reed rond 04.00u over bovengenoemde weg, komende vanuit de kant van de Oerdiestraat en gaande richting Ringweg-Zuid. Ter hoogte van pand nummer 10 ging het mis.

Door nog onbekende reden verloor ze vermoedelijk de controle over het stuur en knalde tegen een stroompaal die kapot ging. Daarna sloeg het voertuig over de kop.

Buurtbewoners die een harde knal hoorden waren snel ter plaatse en zagen dat een vrouw uit het voertuig werd gehaald. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en gaven de automobilist een zogeheten visum voor de Spoedeisende Hulp (SEH). De vrouw ging per eigen gelegenheid naar de SEH.

De auto is door de politie in beslag genomen. Alle bescheiden van het voertuig waren in orde. Een team van EBS kwam ter plaatse voor herstelwerkzaamheden.