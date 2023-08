Automobilist slaat af zonder rekening te houden met bromfietser

In het centrum van Paramaribo is de bestuurder van een bromfiets vanmorgen gewond geraakt, bij een zware aanrijding veroorzaakt door een automobilist. Dit gebeurde op de kruising gevormd door de Saramacca- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

De bromfietser reed over de Zwartenhovenbrugstraat gaande richting Nieuwe Haven. De auto kwam vanuit de tegengestelde richting en sloeg rechtsaf de Saramaccastraat in, zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer. Het gevolg hiervan was een aanrijding.

Door de botsing raakte de bromfietser gewond. De politie van bureau Nieuwe Haven kwam ter plaatse voor onderzoek en schakelde een ambulance in, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.