Auto slaat over de kop na botsing tegen wegscheiding Van ’t Hogerhuysstraat

Deze Toyota Vitz is vannacht rond 02.15 uur over de kop geslagen en weer op vier wielen beland bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname.

De bestuurder was samen met twee anderen in de auto. Een mede-inzittende raakte gewond en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De bestuurder reed over de Van ’t Hogerhuysstraat richting de haven. Nabij GOw2 botste hij door nog onbekende reden tegen de betonnen wegscheiding en sloeg de auto met de voorkant over de kop.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. De wagen is zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.