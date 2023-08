Van der San: “ABOP kan niets doen om benoeming Paragsingh tot pg te stuiten”

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, stelt dat de coalitiepartij ABOP niets kan doen om de benoeming en installatie van mr. Garcia Paragsingh tot procureur-generaal (pg) van Suriname te stuiten.

“Amoksi als minister van Justitie en Politie hoeft geen enkele resolutie te tekenen. De goedkeuring is verleend door het staatshoofd op grond van zijn executieve bevoegdheid. Er is een regeringsvergadering (RRV) gehouden en er is een missive daaruit gerold. Op grond daarvan komt er een resolutie tot stand die niet op basis van een RvM-missive is goedgekeurd. Dus op grond daarvan gaat de minister niks tekenen. De resolutie wordt op het Kabinet van de President gemaakt en de president alleen tekent het”, aldus Van der San in het programma Bakana Tori.

De volgende stap is dan de installatie van de pg. En dat kan president Santokhi volgens hem ook zonder minister Amoksi doen.

De oud-kabinetsdirecteur vindt wel dat de ABOP aanleiding heeft om bezwaar te hebben tegen de benoeming van Paragsingh, omdat zij in hun optiek niet objectief genoeg in het verleden heeft gehandeld. Zo heeft zij de vervolging van Gillmore Hoefdraad en Robert van Trikt bij de start van haar waarneming als pg niet ingetrokken, maar normaal voortgezet.

“Het was Roy Baidjnath Panday die met die smerigheid is begonnen, maar deze pg heeft het vervolgd en erger gemaakt”, stelt Van der San. Hij benadrukt dat niet moet worden vergeten dat Richano Santokhi, zoon van de president, eerder publiekelijk heeft verklaard dat zijn vader opdrachten gaf aan deze pg. President Santokhi zou deze beweringen van zijn zoon volgens hem overigens nooit hebben ontkracht, maar heeft hij zijn zoon juist naar Miami gestuurd en gebombardeerd tot Consular Agent.

Ondertussen hebben Staatsraadsleden van de NDP ontdekt dat dat het besluit vormgeving van wettelijke regelingen, staats- en bestuursbesluiten (SB 1996 no.54) is gewijzigd en is er nu een extra artikel toegevoegd over het regeringsbesluit en dat de ondertekening van een regeringsbesluit uitsluitend geschiedt door de president. Volgens het Staatsbesluit is de Staatsraad gehoord hierover, maar de NDP betwijfelt dit.