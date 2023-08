Klopjacht politie op schutter die drie mensen neerschoot in Den Helder

Bij een schietpartij in Den Helder is afgelopen nacht de 25-jarige Lavernie Martis (foto) uit Alkmaar om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de politie.

De dader wiens identiteit bekend is, is nog niet opgepakt. De politie maakt nog steeds jacht op de man die volgens ooggetuigen Kevin S. heet. Hij schoot op straat voor een café drie mensen neer. S. Volgens de politie is de voortvluchtige schutter gevaarlijk omdat hij mogelijk nog steeds een vuurwapen bij zich heeft.

Kevin S. is geen onbekende van justitie. Hij werd in 2021 aangehouden voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het schieten op een woning aan de Steengracht in Den Helder.

De burgemeester van Den Helder heeft zaterdag bekend gemaakt dat het café per direct de deuren moet sluiten en dat de vergunningen van de huidige uitbaters voorgoed zijn ingetrokken.