Ashween Achaibersing nieuwe voorzitter van Transvaal

Transvaal, een van de meest prestigieuze voetbalclubs in Suriname, kondigt met trots de benoeming aan van Ashween Achaibersing als de nieuwe voorzitter van de club, vanaf 1 augustus 2023. Hij heeft deze belangrijke rol overgenomen van Annand Pherai, die na een glansrijke carrière met pensioen is gegaan.

Ashween Achaibersing, een bekende naam in de voetbalgemeenschap, is enthousiast over deze nieuwe uitdaging. Hij is vastberaden om voort te bouwen op het fundament dat de voorgaande voorzitters hebben gelegd en de club naar nieuwe hoogtes te brengen.

“Ik wil de voorgaande voorzitters bedanken voor de solide basis die ze hebben gelegd, en met name Annand, met wie ik prettig heb kunnen samenwerken,” aldus Achaibersing.

Met een heldere visie voor de toekomst, wil de nieuwe voorzitter Transvaal verder ontwikkelen en de club weer een onmisbare pijler maken binnen de Surinaamse samenleving.

“We zullen onze sporters niet alleen ontwikkelen voor kansen binnen de voetbalsport, maar we willen ze klaarstomen voor elke kans die op hun pad mag komen, of het nou voetbal is of elders in de maatschappij,” voegt hij eraan toe.

De komende weken zullen in het teken staan van evaluatie van het afgelopen seizoen en het uitwerken van de structuur voor het nieuwe seizoen. Transvaal vraagt om de officiële kanalen van de club in de gaten te houden voor verdere updates.

Met Ashween Achaibersing aan het roer, belooft Transvaal een boeiende nieuwe fase in te gaan, waarbij de club haar rijke geschiedenis zal voortzetten en een inspiratiebron zal zijn voor de hele voetbalgemeenschap in Suriname.