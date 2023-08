Voortvluchtige man die 13-jarig meisje stelselmatig seksueel misbruikte aangehouden

De politie in Suriname heeft donderdag een 41-jarige voortvluchtige man aangehouden, die ervan verdacht wordt een 13-jarig meisje stelselmatig seksueel te hebben misbruikt.

In mei 2022 deed de moeder van het 13-jarig meisje bij politie Livorno, aangifte van seksueel misbruik tegen de verdachte Rayen. De man was goed bevriend met de familie en kwam vaker over de vloer.

Op een dag ontdekte de moeder foto’s van het geslachtsdeel van haar dochter, in de telefoon van de 13-jarige. Ze ondervroeg haar om erachter te komen naar wie ze die had gestuurd. Nadat ze flink aan de tand was gevoeld noemde ze de naam van Rayen.

De moeder stapte gelijk naar de politie en deed aangifte tegen de man. De zaak werd overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat hij het meisje sinds haar 11e seksueel heeft misbruikt. Elke keer wanneer de moeder ging rusten maakte hij gebruik van de gelegenheid om het kind te misbruiken.

De verdachte was al die tijd ondergedoken en werd gisteren na 15 maanden door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en Criminelen Inlichtingen Unit (CIU) aangehouden aan de Van Balenweg, een zijstraat van de Toekomstweg.

Bij zijn aanhouding gaf Rayen toe seks met het meisje te hebben gehad. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.