Dit jaar minder direct geslaagden Mulo-eindexamen

Het aantal leerlingen dat dit jaar direct is geslaagd voor het Mulo-eindexamen in Suriname, vertoont met 60,6% een daling ten opzichte van vorig jaar (65,1%). 1.291 leerlingen (24,4%) hebben herexamen.

In totaal hebben van het jaar 5.290 scholieren deelgenomen aan het eindexamen, waarvan 3.204 direct zijn geslaagd. Voor de herexamen-kandidaten is het wachten tot 21 augustus om te weten of ze de eindstreep alsnog hebben gehaald.

Het vorig schooljaar waren 3.368 leerlingen (65,1%) direct geslaagd. 1.404 leerlingen (27.1%) hadden toen herexamen. Het aantal geslaagden was na herexamen opgelopen naar 73,7% (3.810 leerlingen).

Voor het toelatingsexamen waar 11.662 leerlingen aan hebben deelgenomen, zijn 2.655 (22,8%) geslaagd voor VWO, 1.338 (11,5%) voor het HAVO en 707 uit de 2.463 (28,7%) zijn geslaagd voor het NATIN.

Bekijk hieronder de statistieken van het toelatingsexamen VWO/HAVO/NATIN en de statistieken van het Mulo-eindexamen.