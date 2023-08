Rovers overvallen buitenlands echtpaar in woning

Leden van Surveillance Midden hebben donderdag drie rovers in de kraag gevat die eerder in de morgen rond 08.00u een gewapende roofoverval pleegden in een woning aan de Bonaireweg in Suriname.

Een buitenlands echtpaar zat op het balkon toen de twee op klaarlichte dag werden overrompeld door twee criminelen. De derde zat in een witte Toyota Ractis. De daders hebben de slachtoffers mishandeld en beroofd van hun sieraden en waardevolle spullen.

Na de beroving werd de Surinaamse politie ingeschakeld die meteen de zaak oppakte. De daders werden door manschappen van Surveillance Midden aan de Javaweg klemgereden en aangehouden.

De drie verdachten zijn aangehouden en door assistentie van Regio Midden Suriname overgedragen aan de recherche. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie worden de verdachten in verzekering gesteld.