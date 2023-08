Nog vijf verdachten aangehouden voor onlusten te Pikin Saron

In verband met de verscheidene strafbare feiten welke op 2 mei jongstleden te Pikin Saron zijn gepleegd, zijn voor alsnog vijf verdachten aangehouden en in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Deze verdachten zitten momenteel in voorlopige hechtenis, meldt het Openbaar Ministerie Suriname (OM).

In verband met het onderzoek naar voormelde strafbare feiten heeft het OM een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) bij de rechter-commissaris (RC) gevorderd. Dit GVO is op woensdag 2 augustus door de RC geopend. Daarbij waren de verdachten alsook hun advocaten aanwezig.

De door het OM opgegeven getuigen zullen door de RC worden gehoord alsook de verdachten. De verhoren zullen worden afgenomen op één door de rc te bepalen dag en tijdstip.

De afdeling Onderzoek Personeels Zaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname (KPS) verricht een grondig onderzoek naar het gebruik van vuurwapengeweld door de politie, bij de aanhouding van de verdachten ter zake de strafbare feiten gepleegd op 2 mei te Pikin Saron, waarbij de verdachten Dijksteel en Wolfjager als gevolg van een politiekogel het leven hebben gelaten.

Inmiddels zijn de verschillende politieambtenaren die betrokken waren bij de aanhouding van de verdachten in kwestie bij proces verbaal verhoord. Er zijn ook getuigen gehoord en een reconstructie gehouden. Echter is het onderzoek nog niet afgerond. Bedoelde politieambtenaren moeten op grond van hun eerder afgelegde verklaring en het resultaat van de gehouden reconstructie nader bij proces-verbaal worden verhoord.

Enkele getuigen die recent in beeld zijn gekomen moeten nog bij proces-verbaal worden verhoord. Door de afdeling Forensisch Opsporing (FO) van het KPS wordt een ballistisch onderzoek verricht.

Op het parket heeft de patholoog-anatoom drs. Chan de letsels die hij tijdens de obductie aan/op het lichaam van de overleden verdachten Dijksteel en Wolfjager heeft waargenomen alsook de doodsoorzaak toegelicht. De betrokken politieambtenaren moeten nog op basis van deze toelichting gehoord worden. Het onderzoek duurt voort.

