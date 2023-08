Man mishandelt ‘dief’ met ijzeren pijp en belandt in gevangenis

Op vrijdag 14 juli heeft G.S. bij de politie van Meerzorg aangifte gedaan van diefstal van twee gascylinders van 28 lbs bij zijn woning aan de Putruweg in Commewijne.

Op 15 juli heeft de aangever het recht in eigen handen genomen en J.A. met een ijzeren pijp mishandeld, daar hij sterk het vermoeden had dat hij de gascylinders had gestolen.

De ‘dief’ liep zware letsels op. Hij heeft aangifte van de mishandeling gedaan, waarna de benadeelde na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

Het Korps Politie Suriname doet een beroep op de samenleving om het recht niet in eigen hand te nemen, maar de bevoegde instanties in te schakelen en het onderzoek af te wachten.