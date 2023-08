Ladies Night met Gilly Gonzales zaterdag in Rotterdam

Het weer zit deze zomer voorlopig niet mee, maar dat is geen reden om thuis te blijven. Want vanuit Suriname is DJ Gilly Gonzales momenteel in Nederland en hij komt dit weekend -zaterdag 5 augustus- naar Club Clare Rotterdam voor een gezellige Ladies Night.

In Club Clare aan de Coolsingel 18, vlakbij Hofplein in het centrum van Rotterdam wordt het van 23.00u – 05.00u weer zomers gezellig. En tot 24.00u hebben dames gratis toegang! Ja je leest het goed, ben je voor 24.00u daar dan betaal je als lady niets. Dus nodig al je vriendinnen uit en kom gezellig feesten.

Voor de heren en na 24.00u is de toegang slechts 10 euro. Kaarten vooraf kopen of melden hoeft niet. Dat kan vanaf 23.00u aan de deur van Club Clare.

Dus laat de regen je humeur niet verpesten en je vooral niet tegenhouden om een zomers feestje te vieren. Regel je partycrew en kom gezellig langs! Ook als je iets te vieren hebt.

LADIES NIGHT

Zaterdag 5 augustus 2023

23.00u – 05.00u

Club Clare Rotterdam

Coolsingel 18, vlakbij Hofplein.

DJ’s Gilly Gonzales, Problem Child, JRM and more…

Toegang 18 jaar

Dames tot 24.00u gratis toegang, daarna 10 euro.