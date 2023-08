KPS bevestigt aangifte van misbruik meisje door twee politiemannen

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft vandaag bevestigd dat tegen twee ambtenaren van politie aangifte op de afdeling Onderzoek Personele Zaken is gedaan van misbruik van een 16-jarig meisje. Het nieuws werd deze week door dagblad Times of Suriname naar buiten gebracht.

Volgens de Surinaamse krant had een van de politiemannen het nummer van het meisje opgevraagd na een diefstal op school. Daarna begon hij haar te appen en zijn ze uiteindelijk samen naar een pension gegaan, waar ze seks hebben gehad. Ook de andere agent had seks met de 16-jarige.

“Aangezien hun handelen onverenigbaar is met de integriteit van het Korps Politie Suriname, is het onderzoek in deze reeds opgestart en zal verricht worden zonder aanziens des persoons”, aldus de politie.

De Surinaamse politie schrijft verder dat de lezer van het artikel ondoordacht de indruk krijgen dat iedere politie ambtenaar, die in contact komt met de burger en om wat voor reden dan ook een contactnummer zou opvragen, op een oneigenlijke wijze misbruik daarvan zou kunnen maken. Dit wordt met klem tegen gesproken, onverminderd enkele uitspattingen zoals in het bericht is weergegeven.

Iedere burger moet zich veilig voelen bij elk contact met de politie. Ter waarborging van de integriteit van het KPS, zullen behalve de strafrechtelijke maatregelen eveneens zware disciplinaire maatregelen tegen betrokkenen worden genomen, indien blijkt dat deze politieambtenaren inderdaad het imago van het KPS hebben geschaad.