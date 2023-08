Belfort: “Leiding van het land is gaan bemoeien met case in beslag genomen Ara’s”

Parlementariër Edward Belfort beweert over informatie te beschikken dat ‘de leiding van het land’ zich is gaan bemoeien met een case waarbij vorige maand een aantal gesmokkelde exotische dieren door de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) in beslag zijn genomen.

Naar zeggen van de dissidente ABOP’er zou de leiding van het land gebeld hebben naar LBB met de opdracht om de in beslag genomen dieren terug te geven. Nadat er werd geweigerd, zijn de ambtenaren van LBB achteraf weer gebeld geworden en hun is toen 30.000 US dollars geboden om de dieren.

“Men heeft weer geweigerd. De dieren waren netjes ergens in een afgesloten ruimte in een kooi opgeslagen, maar de volgende dag toen de arbeiders weer aan het werk gingen bleek dat die Ara’s met kooi en al zijn weggevlogen. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? We maken ons onsterfelijk belachelijk in dit land”, zei Belfort donderdagmiddag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de politicus is het belangrijk dat de regering duidelijkheid brengt in deze kwestie. Belfort benadrukte dat deze blauwe Ara’s alleen in Brazilië voorkomen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte na de onthulling van Belfort op dat deze zaak al een tijdje bekend is bij zijn fractie en wordt onderzocht. Parmessar beweerde dat het niet alleen gaat om hoge regeringsfunctionarissen.