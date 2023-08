Auto met Guyanese kentekenplaten rijdt EBS-mast kapot en belandt in goot

Deze witte Toyota Spacio met Guyanese kentekenplaten, heeft donderdagmiddag een EBS-mast kapotgereden aan de Vijfde Rijweg in Suriname. Het voertuig is daarna van de weg geraakt en in een goot langs de weg geƫindigd.

De politie van Jarikaba kreeg de melding rond 16.45u binnen en deed de plaats aan. De wetsdienaren troffen een man aan met een diepe verwonding aan het hoofd. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het is nog niet bekend hoe dit eenzijdig verkeersongeval heeft kunnen gebeuren.