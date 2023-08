Man dood op stoel langs de weg aangetroffen

Aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname is een man vanmiddag dood aangetroffen op een stoel langs de weg.

Vernomen wordt dat het zou gaan om een 51-jarige man die een verkoopstand aan bovengenoemde weg voor zijn huis heeft, ter hoogte van de Pandit Laleweg. Hij zat een tijdje op de stoel voor de stand.

Toen het begon te regenen viel het mensen bij een zaak aan de overkant op dat de man bleef zitten ondanks hij nat werd. Ze vertrouwden het zaakje niet en besloten een kijkje te nemen. Daarbij merkten ze dat de man geen teken van leven vertoonde en werd de familie ingeschakeld.

Ook een ambulance kwam ter plaatse, waarna het verplegend team constateerde dat de man overleden was. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.