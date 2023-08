Dronken Nederlander zonder rijbewijs schept 70-jarige bromfietser

De politie van het bureau Kwatta heeft afgelopen dinsdag de 42-jarige Nederlander H.E. aangehouden, nadat hij in beschonken toestand een zware aanrijding had veroorzaakt met een bromfietser aan de Sophialustweg. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Na de melding van een aanrijding tussen een personenvoertuig en een bromfietser op voormelde locatie deden de wetsdienaren de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst trof de politie het slachtoffer L.H. (70) met zwaar lichamelijk letsel op het wegdek aan.

Uit het voorlopig onderzoek van de politieambtenaren is naar voren gekomen dat de veroorzaker H.E. met zijn voertuig over de Sophiaslustweg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Derde Rijweg en ging naar die van de Vierde Rijweg. Plotseling verloor de automobilist de controle over de besturing van zijn voertuig en kwam op de rijhelft van de bromfietser die in tegenovergestelde richting reed met als gevolg de aanrijding.

Met de ambulance werd L.H. voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het verkeersslachtoffer is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen, alwaar hij cito aan beide benen is geopereerd.

De veroorzaker H.E. die onder invloed van alcohol verkeerde, was niet aanspreekbaar en werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Hij kon op een daartoe strekkende vraag geen rijbewijs tonen.

Nadat hij nuchter was, is hij voorgeleid waar na afstemming met het Openbaar Ministerie hij door de politie in verzekering is gesteld. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden.