Dronkaard belandt met auto in trens en drinkt door voor politie

De bestuurder van deze Toyota Vitz, die onder invloed van alcohol verkeerde, is vanmiddag met het voertuig in de trens beland langs de Mawakaboweg in Suriname.

Na het voorval kon de automobilist niet uit de wagen komen. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wetsdienaren schakelden een sleepdienst in om de auto uit de trens te halen. Toen de wagen weer op de weg was stapte de bestuurder eruit. Hij bleef ongedeerd.

Alsof er niets aan de hand was, dronk de automobilist nog meer alcohol voor de politie.

De wetsdienaren hebben de man afgevoerd naar het bureau en de wagen is hangende het onderzoek in beslag genomen.