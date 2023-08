Zestig nieuwe bromfietsen voor buurtmanagers Korps Politie Suriname

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft zestig nieuwe bromfietsen van het merk Dayang aangekocht voor de buurtmanagers van de verschillende ressorten, bij Rudisa, aan de Cornelis Jongbawstraat.

De overhandiging van deze aankoop vond plaats in het gebouw van Rudisa aan de Anton Dragtenweg. De onder Inspecteur van politie S. Levens, die namens de Korpsleiding aanwezig was, heeft symbolisch de sleutels uit handen van de directeur van Rudisa Dhr. A. Pherai in ontvangst genomen.

De Landelijke Coördinator Buurtmanager, de Inspecteur van politie 2e klasse H. Kia geeft aan dat met de aankoop van deze bromfietsen de buurtmanagers makkelijker en beter hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Het KPS hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de maatschappelijke problemen en de interactie met de Surinaamse samenleving. Ook de dienstbaarheid naar de samenleving wordt hiermee vergroot.

Evenals bij de onlangs aangeschafte ISUZU motorrijtuigen, wordt gevraagd, zuinig om te gaan met deze voertuigen voor een langere inzetbaarheid.