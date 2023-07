Van Dijk-Silos over stoere taal vp: “Ik denk dat Jubithana hem een klap heeft gegeven met die brief”

Volgens de jurist Jennifer van Dijk-Silos denkt vicepresident Ronnie Brunswijk dat hij een stoere uitspraak heeft gedaan, wanneer hij afgelopen week aangaf dat hij TCT-minister Albert Jubithana zelf zou wegjagen indien hij problemen met de bewindsman zou hebben.

“We moeten niet meer onder de indruk zijn van die stoere taal van hem. Ik denk dat Jubithana hem een klap heeft gegeven met die brief. En dat is zijn reactie, want zogenaamd heeft hij een politiek goede uitspraak gedaan. Dat denkt hij en dat verbeeldt hij zich. En met die stoere taal wil hij indruk maken”, zei de jurist in een interview op Culturu TV.

Ondertussen heeft president Chan Santokhi de minister gevraagd om tot eind augustus aan te blijven.

Hoewel ook Van Dijk-Silos in het duister tast over de werkelijke reden waarom Jubithana zijn ontslag heeft ingediend, stelt zij de brief van de minister wel te hebben geanalyseerd. Uit deze analyse is bij haar de indruk gewekt alsof de minister misschien iets niet onder druk heeft willen doen.

“Misschien moeten we applaudisseren voor Jubithana dat hij iets niet heeft willen doen dat helemaal in strijd is met het belang van het land”, aldus Van Dijk-Silos.