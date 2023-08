Rotterdammer Raoni Babel scoort met Surinaamse sushi

In het Algemeen Dagblad stond afgelopen weekend een uitgebreid artikel over de 37-jarige Raoni Babel uit Rotterdam. Hij maakt sushi, maar dan op z’n Surinaams met bijvoorbeeld bakkeljauw, kousenband en mango (manja) maar ook garnalen, pom of pindasaus en kip.

De Rotterdammer van Surinaamse afkomst was altijd al een groot liefhebber van de Surinaamse keuken én van sushi en heeft deze twee culinaire werelden weten te combineren.

“Veel Surinamers vinden sushi heerlijk, maar ze zijn minder enthousiast over de rauwe vis die erin zit. Ik bak daarom alle ingrediënten eerst uitgebreid voordat ze in de sushirol gaan”, zegt hij tegen de krant. “Aan een originele sushi zit weinig smaak, daar zorgt de sojasaus voor. Maar met Surinaamse ingrediënten heb je dat helemaal niet nodig. De combinaties uit onze keuken geven een ware smaakexplosie aan de sushirijst. Het is echt een fusiongerecht”, aldus Babel in het AD.

Zijn bijzondere, Surinaamse varianten op de wereldberoemde Japanse specialiteit deelt hij op TikTok en Instagram onder de naam ‘Koken met Babel’ en de reacties op zijn culinaire creaties zijn lovend schrijft de krant in dit uitgebreid artikel.