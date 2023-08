Minister Ramadhin distantieert zich van artikel

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname distantieert zich van de inhoud van een artikel, waarin geschreven staat dat de bewindsman gezegd zou hebben: “Het is mooi om alarm te slaan over de situatie in AZP, maar wat doen zij er zelf aan?“

De minister van Volksgezondheid benadrukt dat de problemen bij de ziekenhuizen een complexe zaak betreft die besproken kan worden, maar die meer uitleg behoeven. Het is nimmer zijn bedoeling om te zorgen voor spanningen tussen de hem en de directeur en specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De journalist in kwestie heeft abusievelijk een bericht geschreven aan de hand van een WhatsApp-bericht welke slechts bedoeld was als voorgesprek. Ramadhin benadrukt dat dit geen onderwerp is dat via Whatsapp besproken kan worden.

Ook heeft hij een uitnodiging gedaan voor verder overleg. Minister Ramadhin wil nimmer een natrap geven aan een ziekenhuis directie die met man en macht werkt om een ziekenhuis draaiende te houden, met de weinige beschikbare middelen.