Drugsverslaafde man steelt pitbull uit woning van vrouw die hem opvangt

De politie van het bureau Leiding 9a heeft afgelopen vrijdag de 25-jarige verdachte W.S. op een adres in het Doebe project te Leiding 9a opgespoord en aangehouden. Hij zou geldbedragen, persoonlijke spullen, een kooi met duiven en een pitbull uit een woning van een vrouw hebben gestolen, meldt het Korps Politie Suriname.

W.S. die een drugsverslaafde is, wordt ervan verdacht een aantal keren in de maanden januari en juni van het lopend jaar zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal. Het gelukte hem na de aangifte, geruime tijd uit handen van de politie te blijven.

Naar zeggen van de aangeefster N.P heeft zij enkele jaren geleden, na te zijn geëmigreerd naar Suriname, uit medelijden W.S. die op straat sliep en geen vaste woon- en of verblijfplaats had, in huis genomen.

Op een bepaald moment merkte de aangeefster op dat er spullen uit haar woning verdwenen, waaronder geldbedragen, persoonlijke spullen, een kooi met duiven en een pitbull. Na de aangifte hield hij zich schuil en werd op 28 juli in de boeien geslagen, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte W.S. door de politie in verzekering gesteld.