Bouterse: “Als ik veroordeeld word, kan ik altijd naar de koning van Suriname”

Maandag vond in Paramaribo de laatste zitting plaats van de inhoudelijke behandeling van het 8-decemberstrafproces in hoger beroep. In zijn laatste woord heeft hoofdverdachte Desi Bouterse geen enkel woord gerept over de gebeurtenissen in het Fort Zeelandia op 7, 8 en 9 december 1982.

De ex-legerleider bleef vooral stilstaan bij de rol van Nederland om invloed uit te oefenen in Suriname en de betrokkenheid van de 15 slachtoffers bij het voorbereiden van een buitenlandse militaire invasie. Hij bidt dat de almachtige de president en de leden van het Hof van Justitie te zegenen met de juiste wijsheid en moed om een oordeel te vellen in deze strafzaak, dat het voormalige moederland niet welgevallig zal zijn.

Bouterse benadrukte ready te zijn voor welke oordeel da ook en dat hij zijn hoofd zal buiten voor het vonnis.

Na afloop van de strafzitting gaf Bouterse tegenover journalisten aan dat hij zich op drie zaken heeft gefocust en dat hij middels naslagwerken van Nederlandse auteurs geprobeerd heeft om de betrokkenheid van het voormalig moederland aan te tonen. Ook betreurde hij dat honderden mensen in het binnenland hun levens hebben verloren.

“Ik ben absoluut voor de rechtstaat. Alleen als u kritiek heeft, hebt u morgen een granaat onder uw auto. We geloven erin, maar aan welke kant staan we wanneer we die dingen zeggen. Ik heb wel 1 voordeel als ik veroordeeld wordt. Als ik veroordeeld word kan ik altijd naar de koning van Suriname. Want de koning staat hoger dan de president”, grapte Bouterse.

Terwijl ‘onze mensen hun hard hun tata verdedigen’, zijn er volgens Bouterse Nederlandse intellectuelen die de dingen gewoon zeggen hoe ze zijn. “En dat willen ze niet aanhoren. Ik zeg wat in de boeken staan. Terwijl ze daar zaten, hadden ze op het net kunnen kijken”, zei hij.

De ex-legerleider vraagt zich af waarom de dossiers pas over zestig jaar open wordt gemaakt. Want na zestig jaar weet hij in ieder geval dat hij niet meer in leven zal zijn. “Maak je dossier nu open en leg bloot waar wij u van beschuldigen”, aldus de politicus, die wederom aangaf te betreuren dat de slachtoffers hun leven hebben verloren. Hij zal voor nu een evaluatie plegen met zijn advocaat.