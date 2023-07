VIDEO: Meet and greet met Pakittow in Amsterdam Zuid-Oost

De bekende Surinaamse activist en politicus Stephano ‘Pakittow’ Biervliet is momenteel in Nederland. Afgelopen weekend was hij te gast op een meet and greet in Amsterdam Zuid-Oost, waarbij hij in gesprek ging met een groep Surinaamse Nederlanders.

De bijeenkomst die volgens de NOS door 30 personen werd bezocht, was opgezet en gefaciliteerd door Monique Grep en RadioMart. Ook oud-GroenLinks-raadslid Simion Blom was een van de organisatoren.

Blom zegt aan de omroep dat het geen vooropgezet plan was om Biervliet naar Nederland te halen, maar dat hij in het land zou zijn voor een vakantie. “We merkten dat er behoefte was in de gemeenschap om hem te ontmoeten, met hem te praten”, aldus Blom tegen de NOS.

“We moeten blij zijn dat Pakittow nog zo strijdvaardig is. We dachten dat het anders zou worden na Bouterse, maar ook Santokhi verdraagt geen kritiek”, aldus radiopresentator Glenn Codfried die als geïnteresseerde erbij was.

Een van de voorstellen die Biervliet zaterdagavond deed, is het invoeren van stemrecht in Suriname voor landgenoten in de diaspora. Het moet makkelijker worden voor Surinamers in het buitenland om daar te stemmen en zo de band met het thuisland warm te houden. Lees het uitgebreid artikel hier op de site van de NOS. (Filmpje onder via Simion Blom)