Online inzamelactie voor spoedbehandeling 15-jarige Cillian na hersenbloeding

De 15-jarige Cillian Sosemito is een week geleden met spoed opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, met een hersenbloeding. Hij blijkt een arterioveneuze malformatie (AVM) in de hersenen te hebben en moet voor behandeling naar Nederland. Daarvoor is deze online inzamelactie opgezet.

De AVM is een aandoening waarbij de aansluiting tussen slagaders en aders misvormd is. Iets dat je met het blote oog niet kan zien maar heel gevaarlijk is. Bij het niet op tijd aanpakken kan dit leiden tot een beroerte of een hersenbloeding. De arts heeft aangegeven dat de operatieve behandeling van de AVM nodig is, maar ook erg risicovol is en niet in Suriname uitgevoerd kan worden.

Voor een verdere behandeling moet hij daarom naar Nederland.

Het gezin beschikt helaas niet over de benodigde financiële middelen om deze kosten te dekken. Daarbij heeft hun verzekering laten weten het grootste deel van de kosten ook niet te vergoeden. Daarom is de familie in Nederland gestart met een inzameling voor een mogelijke behandeling in Nederland.

Voor de operatie dient de familie €20.000,- te verzamelen om alle medische kosten te dragen. Daarom vragen zij met spoed om hulp, om zo Cillian te helpen deze kans te benutten. Helpt u mee? Elk bedrag helpt. Hoe klein ook, ze zijn jullie dankbaar.

“Denk niet alleen aan doneren, maar delen met jouw netwerk en nemen Cillian in jullie gebed helpt ons ook!” aldus de familie. Doneren kan via deze site.