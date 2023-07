Inbrekers maken kluis en jachtgeweer buit uit woning: benadeelde was uitlandig

Inbrekers hebben flink huisgehouden in een woning aan de Hornilaan in Suriname. Ze hebben een kluis met daarin waardevolle sieraden, grote geldbedragen USD, euro en SRD weggedragen. Ook hebben ze een jachtgeweer van de benadeelde meegenomen.



Waterkant.Net verneemt van een buurtbewoner dat het slachtoffer ten tijde van de inbraak niet thuis was. Hij was met vakantie naar Guyana.

Zondag merkte een buurtbewoner dat de politie ter plaatse was. Hij vernam dat criminelen het woonhuis tot hun doelwit hebben gemaakt en ervandoor zijn gegaan met een kluis en jachtgeweer. Hij weet niet of de daders nog andere spullen hebben meegenomen.

De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders is er geen spoor te bekennen.