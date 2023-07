Essed: “Zal me niet verbazen als we straks horen dat de Nederlandse koning geschoten heeft in Suriname”

In zijn dertig pagina’s tellend pleidooi bleef advocaat Irwin Kanhai vandaag erbij dat het Openbaar Ministerie geen overtuigend bewijs heeft kunnen leveren voor voorbedachten rade bij het ombrengen van de vijftien mannen op 8 december 1982 en dat er vrijspraak zou moeten volgen voor de verdachten Desi Bouterse, Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe, Iwan Dijksteel en Benny Brondenstein.

Conform zijn eerdere verklaring, benadrukte de advocaat dat de slachtoffers bezig waren een militaire invasie vanuit het buitenland te faciliteren. En aangezien de situatie toen vergelijkbaar was met een oorlogssituatie, zijn er helaas doden gevallen. Als voorbeeld noemde hij de naam van de zus van een doodgeschoten militair, die geld zou hebben gegeven voor aankoop van wapens en communicatieapparaten, die gebruikt zouden worden bij de invasie.

Voor Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, was het dupliek van Kanhai van nul en generlei waarde. “Ik voel me daartoe wel verplicht om het een schandelijk betoog te noemen. Of hij nu vindt dat er oorlog was in december 1982, wat natuurlijk een grote onzin is, kunnen we als een grote misstap bestempelen. Maar dat hij vandaag zover gegaan is dat hij de nabestaanden van de slachtoffers ook tot landverraders bestempeld heeft, vind ik walgelijk. Mensen die niet terecht staan, die zich niet kunnen verdedigen en ook niets gedaan hebben, worden toch tot landverraders bestempeld”, aldus Essed.

De advocaat benadrukt dat de ex-legerleider een compleet onsamenhangend verhaal verteld heeft in zijn laatste woord, waardoor het niet duidelijk is waarvoor hij precies heeft gepleit. Hij vindt dat Bouterse gewoon de martelaar probeert uit te hangen die zogenaamd de rekolonisatie van Suriname heeft tegengehouden.

“Als je naar hun luistert, dan zou je denken dat op 8 december een aantal Nederlanders in het Fort waren en daar mensen hebben doodgeschoten. Het is dus Nederland voor, midden en achter. Volkomen onrealistisch”, vervolgt Essed. Volgens de advocaat trekt zijn collega Kanhai de conclusie dat er nooit is geschoten om de mensen te doden, maar dat er geschoten is om iets anders. Wat die ‘iets anders’ precies is, mogen mensen dan zelf gaan raden.

“Vandaar dat ik zeg volkomen juridisch van nul en generlei waarde. Het had slechts één bedoeling, namelijk om te proberen om een andere schuldige aan te wijzen. En die schuldige zou dan Nederland zijn. Het zal me niet verbazen als we straks horen dat de Nederlandse koning zelf geschoten heeft in Suriname”, aldus Essed.

Hoewel er geen definitief datum nog is geprikt voor de uitspraak, heeft het Hof van Justitie bepaald dat de uitspraak zal komen na het reces (na eind september). Essed verwacht de uitspraak uiterlijk in november dit jaar. Bouterse riskeert 20 jaar cel en gevangenneming. In het natraject verwacht de advocaat dat het Hof niet positief zal adviseren voor gratie aan Bouterse. “En dan neem ik aan dat president Santokhi zijn woord houdt en die gratie ook niet zal verlenen”, aldus de advocaat.