Essed: ‘Aangekondigde reshuffeling lijkt politieke voor-de-gek-houderij’

De aangekondigde reshuffling van het kabinet Santokhi-Brunswijk lijkt volgens de advocaat Hugo Essed te zijn verworden tot een politieke voor-de-gek-houderij. “Ik heb de indruk dat die kwestie van de reshuffling een grote grap is geworden. Ik vind dit toch een beetje politieke voor-de-gek-houderij”, zei de advocaat zondag in het programma Welingelichte Kringen.

Essed voerde aan dat president Chan Santokhi zelf enkele maanden terug groots de aankondiging deed voor de reshuffling van zijn kabinet. Toen was het vicepresident Ronnie Brunswijk die als coalitiepartner nog niet gereed was om de ministers die uit de ABOP zijn voorgedragen te laten vervangen.

Uiteindelijk is Brunswijk nu wel zover en heeft hij zelf zijn lijstje met namen al ingediend bij het staatshoofd.

Tot een ieders verbazing heeft de president afgelopen week tegenover journalisten in Moengo aangegeven dat het traject van mogelijke reshuffling constant op agenda zal worden gehouden, maar dat alle ministers nu een tweede kans krijgen om na te gaan of ze het zogenaamde ‘tweede helft plan’ van de regering wel of niet kunnen uitvoeren.

“Dus nu zegt de president dat hij niet weet of er gereshuffeld gaat worden, want hij wacht op antwoord van zijn ministers of ze bereid zijn die tweede ronde aan te gaan op basis van een aangepast plan. Ik vind dit dus toch een beetje politieke voor-de-gek-houderij. En dat siert een regering niet”, aldus de advocaat.