Twee vrouwen en vier kinderen dakloos na woningbrand

Een laagbouw woning aan de Langagrasiestraat in Suriname is afgelopen nacht door brand verwoest. Zes personen te weten twee vrouwen en vier kinderen wonen in het huis.

Het betreft een woning met een oppervlakte van 7 bij 9 meter, die van steen en hout is opgetrokken. Rond 01.00u brak brand uit in het huis. Ten tijde van de brand was een van de vrouwen met haar drie kinderen thuis. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Vernomen wordt dat het huis wel aangesloten is op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand is verzekerd.

De politie van Flora was ter plaatse voor onderzoek.