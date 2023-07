Surinaams echtpaar behaalt samen masterdiploma cum laude in Indonesië

Ruiz Kartoredjo en zijn vrouw Adagracia Pawiro zijn onlangs samen cum laude afgestudeerd aan de Universitas Diponegoro (UNDIP) in Indonesië. Het Surinaams echtpaar is afgestudeerd als master in Communication Science.

Ruiz zijn onderzoek ging over de communicatie van internationale scholarships naar studenten toe en van zijn vrouw had te maken met informatievoorziening op ministerieel niveau naar de private sector.

“Er zijn honderden internationale scholarships die niet worden benut, omdat ze (onder andere) niet effectief worden gecommuniceerd en ook de informatie veelal moeilijk te begrijpen is door studenten,” vertelt Kartoredjo aan Waterkant.Net.

Het echtpaar is in 2021 begonnen met de studie, welke voor 50% online was en 50% fysiek in Indonesië. “Het was nogal uitdagend. Vanwege het tijdsverschil moesten we de online lessen drie uur in de ochtend (03:00) volgen vanuit Suriname. Het was echt zwaar, maar we konden elkaar pushen om vol te houden tot het eind,” zegt Pawiro.

Kartoredjo vult aan dat studeren in een ander land veel focus eist. “Je laat je ouders achter, je mist hun verjaardagen en je moet je aanpassen aan de taal, cultuur, voeding en het klimaat. Het voelde eind december het zwaarst aan, want dan mis je alle Surinaamse activiteiten en het eten met pom en pastei,” geeft hij aan.

Verder vertelt het het echtpaar dat de docenten, professoren en het management van de opleiding zeer onder de indruk zijn van de prestaties vanaf het begin tot het eindproduct. Het echtpaar dankt de UNDIP voor hun fully funded scholarship en een ieder die in het studieproces betrokken was.