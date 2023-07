Rotterdamse politieke partijen willen einde Zomercarnaval vanwege schietpartijen

Als het aan de politieke partij Leefbaar Rotterdam ligt, wordt gestopt met het Zomercarnaval. Dat heeft de partij zaterdag laten weten naar aanleiding van een tweetal schietpartijen.

Op de Coolsingel/Van Oldenbarneveltplaats vond zaterdag 29 juli rond 21.15u een schietpartij plaats. Agenten zagen dat een verdachte een slachtoffer neerschoot. Hierop hebben zij meerdere schoten richting de verdachte gelost. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn vervoerd naar het ziekenhuis en aangehouden.

Eerder, in de middag, vond ook al een schietpartij plaats op de Coolsingel. Dat was in de buurt van Beurs. Bij die schietpartij raakte niemand gewond. Die dader is gevlucht. Tijdens het festival werden in totaal 28 mensen gearresteerd.

Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeente Rotterdam, schreef op Twitter: “Alweer raak! Het kan ook nooit eens normaal gaan. Ieder jaar slaat het Zomercarnaval – wat gewoon een leuk feest zou moeten zijn – om in een oorlogsgebied. Dat kunnen we niet accepteren. Wat Leefbaar betreft moeten we serieus overwegen om met het Zomercarnaval te stoppen.”

Fractievoorzitter en Gemeenteraadslid Leefbaar Rotterdam Ingrid Coenradie twitterde: “Elk jaar eindigt dit feest in kogels. En dat nodigt, wat ons betreft, niet uit om het Zomercarnaval voort te zetten.”

De partij kreeg bijval van de VVD die in een verklaring zei: “Een leuk evenement waar veel Rotterdammers plezier aan beleven krijgt een bittere nasmaak. Het schietincident valt in een patroon van geweldsincidenten die jaar op jaar plaatsvinden met Zomercarnaval.”

De organisatie van het Zomercarnaval zegt de geweldsincidenten tijdens het drukbezochte festival zaterdag te betreuren. “We leven mee met alle bezoekers die hiervan getuigen moesten zijn”, zeggen Rotterdam Unlimited Zomercarnaval en de Stichting Zomercarnaval Nederland in een gezamenlijke verklaring.

De organisatie wil nog niet inhoudelijk ingaan op de incidenten tijdens het festival, nu de politie daar nog onderzoek naar doet. “Na afloop van het onderzoek kijken wij in overleg met de gemeente naar de toekomst van het evenement.”