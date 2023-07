Dominicaanse vrouw in slaap overrompeld tijdens overval in woning

Twee criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Sahatramweg in Suriname, een zijstraat van de Welgedacht C-weg.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een 31-jarige Dominicaanse vrouw alleen thuis was, toen de daders een raam van de woning forceerden. Via de ontstane opening verschaften de indringers zich toegang in het huis.

Volgens verklaring van het slachtoffer lag ze te slapen in de woonkamer. Ze schrok wakker toen ze twee mannen uit de slaapkamer zag komen. Onder bedreiging hebben de rovers sieraden, 500 euro en een zwarte tas met sieraden en belangrijke documenten meegenomen.

Na de overval hebben de daders de plaats te voet verlaten. De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.