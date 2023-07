BBS’er verdacht van misbruik minderjarig meisje in pension

De politie in Suriname heeft deze week de BBS’er Mitchel H. aangehouden en in verzekering gesteld. De BBS’er, die ook een bekende TikTokker zou zijn, wordt ervan verdacht een minderjarig meisje seksueel te hebben misbruikt.

Het strafbaar feit kwam aan het licht nadat het slachtoffer van huis was weggelopen en in de vroege ochtend thuis kwam. Het meisje werd door haar vader flink aan de tand gevoeld over haar afwezigheid.

Tijdens het gesprek kwam naar voren dat zij van een pension kwam waar zij seksueel zou zijn misbruikt door Mitchel. Er werd aangifte tegen de verdachte gedaan, waarna hij werd aangehouden en ingesloten.

Gisteren werd zijn aanhouding rechtmatig getoetst en zijn inverzekeringstelling werd met dertig dagen verlengd. Het voorlopig onderzoek bracht naar voren dat het slachtoffer al langer dan twee jaren door de verdachte wordt misbruik.

De zaak is overgedragen aan de Surinaamse Jeugdpolitie die belast is met het verdere onderzoek.