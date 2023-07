VIDEO: Snelheidsduivel verliest controle en ramt pick-up van de weg

Een snelheidsduivel in een personenauto heeft afgelopen nacht rond 02.00 uur de controle over het stuur verloren en een pick-up van de weg geramd op de hoek van de Kwatta- en Munderweg in Suriname.

De veroorzaker eindigde daarbij met zijn wagen op een perceel en de pick-up kwam op zijn kant tegen een EBS-mast terecht.

De benadeelde reed over de Kwattaweg richting Kernkampweg. Op de hoek sloeg hij af in de Munderweg en werd daarbij hard geramd door de bestuurder van de personenauto die de controle over het stuur had verloren.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.

Bekijk hieronder camerabeelden van het voorval.