Slepende kwestie tussen twee mannen leidt tot steekpartij

Een 66-jarige man in Suriname, die donderdagmiddag een woordenwisseling kreeg met een andere man, is daarbij met een scherp voorwerp in zijn nek gestoken.

Het geval deed zich iets na 13.00u voor aan de Cornelisstraat in het ressort Nieuwe Haven. Naar verluidt gaat het om een slepende kwestie tussen de twee personen.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd en mocht na medisch te zijn behandeld naar huis.

De verdachte kon snel achterhaald en aangehouden worden door de politie. Hij werd ter voorgeleiding naar het politiebureau afgevoerd. Het is niet bekend wat het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft besloten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.