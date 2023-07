Mannen- en vrouwen volleybalselectie Suriname door naar halve finales Caribbean Championships

De nationale mannen- en vrouwen volleybalselectie van Suriname hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Caribbean Volleybal Championships.

In de Anthony Nesty Sporthal wonnen de mannen van Jamaica in een triller met 3-2 (23-25, 25-20, 20-25, 28-26, 15-9).

De vrouwen versloegen Barbados met 3-1 (25-17, 25-21, 24-26, 25-19).

Bij de mannen gaat Bahamas ook door naar de halve finales na een 3-0 winst op Martinique (27-25, 25-20, 25-14). Bij de vrouwen won Jamaica met 3-0 van Bahamas (25-16, 25-21, 25-22).

Suriname is gebrand om in eigen huis de titel in beide categorieƫn te winnen. Bij de mannen is Suriname titelverdediger en bij de vrouwen is het Trinidad & Tobago.